На российском машиностроительном заводе запустили серийное производство коленчатых валов



Представители Кингисеппского машиностроительного завода (Санкт-Петербург) сообщили о запуске полного производственного цикла по выпуску валов длиной до 2 метров. Для этого на заводе приобрели и наладили станки по пятикоординатной обработке шеек валов, шлифовальные станки для коренных, шатунных шеек и опор подшипников.

Первыми в серийное производство на новой линии пойдут валы для высокобортных судовых дизельных двигателей модели М507Д в рамках Государственного оборонного заказа и промышленных двигателей ТМ-600 – приводов генератора мощностью 630, 1000 кВт, входящих в состав автоматизированных дизельных электростанций контейнерного исполнения для обеспечения энергонезависимости объектов магистрального газопровода «Сила Сибири».