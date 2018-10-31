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31.10.2018

На российском машиностроительном заводе запустили серийное производство коленчатых валов

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Представители Кингисеппского машиностроительного завода (Санкт-Петербург) сообщили о запуске полного производственного цикла по выпуску валов длиной до 2 метров. Для этого на заводе приобрели и наладили станки по пятикоординатной обработке шеек валов, шлифовальные станки для коренных, шатунных шеек и опор подшипников.

Первыми в серийное производство на новой линии пойдут валы для высокобортных судовых дизельных двигателей модели М507Д в рамках Государственного оборонного заказа и промышленных двигателей ТМ-600 – приводов генератора мощностью 630, 1000 кВт, входящих в состав автоматизированных дизельных электростанций контейнерного исполнения для обеспечения энергонезависимости объектов магистрального газопровода «Сила Сибири».

Тэги: 
Кингисеппский машиностроительный завод
КМЗ
Санкт-Петербург
коленчатый вал
М507
М503
ТМ-600
ВМФ России
Сила Сибири
Разделы: 
Промышленное производство

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