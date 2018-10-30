Российский электробус Пионер: Машина с аккумуляторами в прицепе



Необычный отечественный электрический автобус (электробус) «Пионер», созданный компанией «Транспортные системы» (Москва) и дизайнерами из «Фабрики композитов» (Нижний Новгород), вызвал большой интерес на недавней выставке электротранспорта.

На первый взгляд, это довольно стандартный городской низкопольный электробус длиной чуть менее 12 метров, рассчитанный на перевозку до 85 человек (в базовой версии 29 мест для сидения, 1 – для людей с ограниченными возможностями; количество сидений можно легко изменить). У машины алюминиевый каркас и рама из нержавеющей стали. А вот если присмотреться внимательно, то в глаза сразу бросается небольшой прицеп, который соединен с автобусом. В нем находятся батареи общей емкостью 150 кВт ч. Еще одна батарея на 50 кВт ч установлена на крыше электробуса.





Разработчики говорят, что машина сможет без зарядки проходить 150-200 км в полном режиме городского автобуса с многочисленными остановками, посадками и выгрузкой пассажиров, подогревом салона и т.д. Когда аккумуляторы в прицепе разрядятся на заряде батареи на крыше электрический «Пионер» вернется в парк, где к нему быстро подцепят другой прицеп с заряженными аккумуляторами. Добавим, что в компании «Транспортные системы» создали и свою станцию сверхбыстрой зарядки электротранспорта.

Сейчас «Пионер» готовят к реальным испытаниям, и после их окончания разработчики рассчитывают предложить свою машину всем потенциальным покупателям: городским пассажирским предприятиям и компаниям, где в автопарке используют автобусы.

Небольшое видео от разработчиков нового российского электробуса:

https://www.youtube.com/watch?v=1wJuushWIQU