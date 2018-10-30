30 новых номинантов Национальной премии импортозамещения ПРИОРИТЕТ-2018

Статус Номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» по итогам заключительного квалификационного отбора присвоен еще 30 продуктам российских компаний. Все номинанты поведут борьбу за звания лауреатов и главные призы в номинациях премии. Всего за четвертый этап премии подано 64 заявки, из которых номинантами стали 45 участников.

Список всех номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees. Прием заявок окончен.

В номинации «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ» новым номинантом стала компания SDSBET (ООО «Группа СД» и ее одноименная опора освещения.

Сразу четыре номинанта в «Приоритете-МАШИНОСТРОЕНИЕ». АО «Стекломаш» выставило на конкурс автоматическую прислонно-сдижную дверь пассажирского салона инновационного скоростного электропоезда «Ласточка», ОАО «Салаватнефтемаш» - составную часть подводно-добычного комплекса (ПДК), ПАО «Тюменские моторостроители» - свою программу развития мощностей по капитальному ремонту двигателей и запчастей, ООО «Русэлпром» - малошумные асинхронные трехфазные электродвигатели с повышенным КПД.

В «Приоритете-IT» новых номинантов еще больше, шесть. Среди них ООО «Лаборатория корпоративной мобильности» («МобилитиЛаб») с продуктом WorksPad, ООО «МТГ.Бизнес-решения» и аппаратный и программный функционал системы МАКСИМА, ООО «НТЦ ИТ РОСА» и система управления средой виртуализации ROSA VIRTUALIZATION, а также АО «Энергетические системы и коммуникации» и сервис по аналитике Big Data. Помимо них номинантами в IT-номинации стали ООО «Программные системы Атлансис» с корпоративным решением шифрования и хранения документов Atlansys WhiteCloud и АО «Корпорация Галактика» с ее системой Галактика EAM.

По одному новому номинанту в «Приоритет-ОБОРОНПРОМ» - это электроцентробежные насосы АО «УАП «Гидравлика», и в «Приоритет-ТРАНСПОРТЕ»: в эту номинацию КТЭО для карьерных самосвалов БЕЛАЗ представило ООО «Русэлпром».

Два новых номинанта в номинации « Приоритет-ФАРМА». Это инновационные лекарственные средства и вакцины ООО «НПО Петровакс Фарм» и лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора ФГУП «Московский эндокринный завод».

Сразу пять новых продуктов номинировано на «Приоритет-АГРО». Это продукты под брендом «Андронова лавка» ООО «Гранд», зерносушилки МИГ ООО «АГРОМИГ», - интеллектуальная система управления для автоматизации процессов и контроля биологических характеристик растений Fitonice ООО «Фитонайс», сибирские вина из дикорастущих ягод ООО «Кахети» и заменитель цельного молока для телят НЭОМИЛК ООО «Мустанг Технологии Кормления».

Три новых продукта на «Приоритет-ИННОВАЦИИ» . Это масла и смазки компании ООО «КУППЕР», уже упоминавшиеся малошумные» асинхронные трехфазные электродвигатели с повышенным КПД от ООО «Русэлпром» и еще один продукт ФГУП «Московский эндокринный завод» - это морфина гидрохлорид в таблетках.

В номинации «ПРИОРИТЕТ-Перспектива» представлены компании АО «НПФ «МИКРАН» с комплексным решением для связи на базе блок-контейнерных систем и АО «Фармасинтез» с оригинальным препаратом Сатерекс (МНН гозоглиптин).

Два новых номинанта в номинациях «Приоритет-УСЛУГИ» и «Приоритет-ЭЛЕКТРОНИКА». Ими стали пластиковая и блистерная упаковки ООО «Блистерпром» и Интегральная схема MIK51BC16D ПАО «Микрон».

Также два номинанта в специальной номинации «Приоритет-ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» . В борьбе за победу примут участие компания «НИАРМЕДИК ФАРМА» с новой производственной площадкой по выпуску реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства, а также Филиал «Наукопрофи» ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Филиал выставил в номинацию свое производство по промышленному выпуску цитостатических лекарственных препаратов.