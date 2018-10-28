Быстрее чем ПСВ: Российский боевой вертолет будущего под маркой Камов

В отечественных специализированных блогах и на ряде авиационных форумов активно обсуждаются эскизы концепта российского боевого вертолета следующего поколения, каким его видят на легендарной фирме «Камов». Генеральный конструктор Сергей Михеев приоткрыл дверь в будущее, заставив тысячи любителей авиации сойтись в жарких спорах.

«Техносфера. Россия» уже писала о проекте ПСВ, по которому в России создается новый скоростной вариант на другой знаменитой фирме – Миля. На опытной машине, созданной на базе Ми-24 с новыми лопастями несущего винта, еще в 2016 году превысили скорость в 405 км/ч (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/2400).

То, о чем недавно говорили на фирме Камова, представляет собой еще более радикальный проект в вертолетостроении. В частности, речь идет о диапазоне скоростей от 500 до 700 км/ч, в котором пока нет вертолетов, и связано это с серьезными техническими трудностями.

Сергей Михеев привел в качестве примера идущие в США параллельно с нашим ПСВ испытания скоростного опытного вертолета S-97 фирмы «Сикорский»: американцы считают, что смогут достичь скорости 500 км/ч. «Но выше скорости достичь не получится, потому что он развалится из-за нагрузки. Поэтому, чтобы и дальше увеличивать скорость, нужно переходить на схему конвертоплана», - сообщил российский авиаконструктор.

Далее Сергей Михеев отметил, что на американском S-97 нет крыла, которое бы создавало подъёмную силу на больших скоростях и разгружало несущий винт:

«Крыло на большой скорости начинает разгружать несущий винт. Однако здесь тоже есть свои нюансы – крыло имеет довольно большой вес и приходится жертвовать либо боевой, либо коммерческой нагрузкой. Как известно переходные режимы, самое сложное для конвертоплана. Не знаю хотят ли авторы данного эскиза несущие винты останавливать. Вряд ли. Думаю просто по мере увеличения скорости полёта снижать скорость их вращения, так чтобы скорость потока на конце наступающей лопасти не оказывалась близка к скорости звука. Рассматриваем также вопрос управления скоростью вращения несущего винта, предусматривающего уменьшение его оборотов в крейсерском полете с высокой скоростью... Я уже говорил, что нами, например, рассматривается вопрос управления оборотами несущего винта: на этапах вертикального взлета они должны быть максимальными, обеспечивая наибольшую подъемную силу, а при полете с высокой скоростью, для предотвращения попадания наступающей лопасти в режим околозвукового обтекания, их нужно уменьшать…».

Представленные во время выступления генерального конструктора «Камова» эскизы поражают своей необычностью, и многие отметили, что на них изображена боевая машина, сочетающая в себе вертолет и самолет. Также разгорелись споры, зачем нужно ускорять вертолеты как таковые: прирост максимальной скорости всего на 200-300 км/ч в этой сфере требует по сути революции в вертолетостроении. Аргументом «за» является перспектива получить вертикально взлетающую замену дозвуковым самолетам-штурмовикам, которым необходима взлетно-посадочная полоса.