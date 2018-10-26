Покупаем светодиодные лампы в интернет-магазине

Развитие технологий производства светодиодных (LED, лэд) ламп привело не только к их массовому производству и доступности для рядового покупателя, но и к появлению различных видов таких осветительных приборов. Опыт внедрения светодиодного освещения говорит об экономии электроэнергии в 10 и более раз (по сравнению с лампами накаливания).

Сегодня светодиодные лампы можно встретить на рынке в разнообразных форм-факторах (от «традиционного» шара до дизайнерских). Низкий расход энергии и соответственно слабый нагрев поверхности лампы позволяет использовать их в самых разных приборах, а стандартные цоколи (Е14, Е27, G9 и другие) – позволяют построить эффективную систему освещения дома, офиса или производственного помещения с использованием LED-источников света.

Если раньше потребителю приходилось тратить время на изучение ассортимента ламп в торговых комплексах, то сегодня это можно сделать сидя у компьютера или со смартфоном. Удобные каталоги интернет-магазинов упрощают процесс подбора необходимых потребителям и компаниям светодиодных ламп. В качестве примера можно взять ресурс, где все лэд лампы разумно структурированы и легко фильтруются при поиске. Цены, условия доставки, скидки – всё можно узнать во время нахождения на сайте. Внизу страницы имеются контакты специалистов, готовых прийти на помощь по телефону в случае необходимости.

Приобретение светодиодных осветительных приборов через интернет-магазин это удобно и выгодно. Кроме самого процесса покупки любой человек можно самостоятельно разобраться в видах лэд ламп, представленных сегодня на рынке, их технических характеристиках, - и всё это без навязчивых продавцов и лишних отзывов. Также вы узнаете, сколько единиц интересующего товара сейчас есть на складе магазина.

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