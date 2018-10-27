Российские военные успешно испытали комплекс противоспутниковой РЭБ Тирада-2.3



Во многих источниках в последнее время распространяется информация об успешных тестах новейшей российской системы радиоэлектронного подавления искусственных спутников Земли – с полным выводом из строя радиоэлектронного оборудования космического аппарата с мобильного (!) наземного комплекса.

«Тирада-2.3» - так называется новая система представляет собой новый тип комплекса радиоэлектронной борьбы. Проект ведет свое начало с передовых разработок советских ученых конца 1980-х годов. Целенаправленное его развитие началось в 2001 году, с перерывами из-за проблем со смежными предприятиями и интересом со стороны заказчика, к 2018 году создателям «Тирады-2» удалось выйти на заданные, еще считающиеся во всех армиях мира фантастическими, характеристики. Проект действительно находится сейчас на заключительном этапе разработки, и наряду еще с пятью комплексами нового вооружения, отмечен заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым как уникальный и приоритетный. Также сведения о большом прогрессе в создании комплекса имеются и от ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны России. Имеется документальное подтверждение факта работ – в отчетах разработчиков с завода «Электроприбор» (город Владимир).

Добавим, что пока не показан ни внешний вид нового комплекса, ни сообщаются его конкретные характеристики. Это связано с режимом секретности на текущем этапе испытаний «Триады-2.3».

Интересно, что в 2016 году в российских СМИ сообщалось о создании еще одной системы подавления спутников - «Комплекса радиоэлектронной борьбы для противодействия спутниковым системам на низких круговых орбитах» (КРБСС). Она создана Московским научно-исследовательским радиотехническим институтом (МНИРТИ) при участии специалистов дизайн-центра микроэлектроники «НИИМА «Прогресс». Тогда уже сообщалось, что система успешно на значительной территории нейтрализует работу низкоорбитальных систем спутниковой связи, таких как Iridium, GlobalStar и OneWeb…

NB: Изображение на иллюстрации не относится к описываемому проекту и приведено в качестве близкого по теме