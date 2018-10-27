В течение 2 лет в России введут в строй первые 3 сверхдальних автономных подводных беспилотника



ЦКБ «Лазурит» (Нижний Новгород) в рамках проекта Фонда перспективных исследований сообщило о строительстве первого из 3 демонстраторов подводного автономного робота с анаэробной силовой установкой и дальностью самостоятельного плавания более 10000 км. Таких аппаратов пока нет ни у кого в мире.

Ранее информация о проекте фигурировала на уровне слухов и домыслов, также сообщалось, что подводная лодка-робот будет атомной, но создатели нового аппарата сообщили, что перед ними поставлена более амбициозная задача: «создать неядерный двигатель, который будет дешевле, экономичнее, экологичнее, выгоднее». Особой сложности добавляет тот факт, что ставится задача в 2022 году пройти на новом подводном беспилотнике под водой всю трассу Северного морского пути без всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром, опираясь на собственную навигацию робота.

Проект носит название «Сарма» и первый его вариант будет нести полезную нагрузку в виде научного оборудования. Подобные аппараты смогут встать на защиту дальних рубежей нашей страны и выполнять сложные задачи в тех районах мирового океана, в том числе вести сейсморазведку.

NB: Изображение на иллюстрации не относится к описываемому проекту и приведено в качестве близкой по теме иллюстрации.