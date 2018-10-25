Новые российские трактора из Санкт-Петербурга: итоги 5-летнего развития



В экспозиции Петербурского тракторного завода (ПТЗ, ГК «Кировский завод») на международной специализированной выставке «Агросалон» в октябре 2018 года в Москве были показаны российские тракторы «Кировец» современных серий К-7 и К-4. Интересно, что К-4 за чуть более года «с нуля» выпустили уже более 500 машин.

Легендарная советская марка тракторов «Кировец» в течение минувших 5 лет претерпела радикальные изменения: производитель из Санкт-Петербурга создал качественные и конкурентоспособные с зарубежными образцами машины, комплектующиеся в зависимости рынка сбыта и пожеланий заказчиков разными силовыми агрегатами, навесным оборудованием и т.д. Российские тракторы из Санкт-Петербурга оснащаются новыми автоматическими коробками передач собственной разработки завода.

В России успешно продаются тракторы К-742 с 420-сильными отечественными моторами 8481.10-04, а для любителей иностранных силовых агрегатов есть аналогичная машина с 428-сильным немецким дизелем «Мерседес».



Кстати, для «кировцев» специально созданы новые российские моторы на Ярославском и Тутаевском заводах – их показали на той же выставке.

На «Кировцах» еще одной серии К-4 (4-го тягового класса), выпуск которых развернут в 2018 году, используются силовые установки ЯМЗ-53625. Производитель показал осенью 2018 года этот трактор с новыми опциями, среди которых передняя навеска и тягово-сцепное устройство лифтового типа. Сейчас К-4 выпускается серийно, а ведь еще недавно это была опытная машина.



Еще одна новая модель от ПТЗ - универсальная дорожная машина «Кировец» К-708 УДМ, с функциями погрузчика и бульдозера. Она может использоваться для выполнения дорожных работ, погрузки силосной массы, расчистки снежных заносов и других работ. К-708 УДМ выпускается с 2018 года серийно.

