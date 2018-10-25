Судно проекта 20181 получило новую российскую активную антикреновую систему



Первый образец новой активной антикреновой системы российской разработки устанавливают на строящийся в Северодвинске морской транспорт вооружений «Академик Макеев» (судно проекта 20181, сдача заказчику – 2020 год). Система успешно испытана в 2018 году.

107-метровое судно ВМФ России водоизмещением около 6500 тонн получит новую активную антикреновую систему. Принцип ее работы вкратце таков: в установленные на судне бортовые цистерны, соединенные между собой и заполненные балластной жидкостью, в условиях возникшего крена или качки под большим давлением нагнетается воздух, обеспечивающий смещение воды и соответственно массы. Разработчики отмечают, что их решение может использоваться как для выравнивания судна при движении и погрузке, срыве тяжелого груза, так и для работы во льдах Арктики, когда необходимо создать искусственную качку для того, чтобы выбраться из ледяного плена – это также становится возможным.

Новая разработка позволит морскому транспорту вооружений проекта 20181 продемонстрировать ее работу в реальных условиях, и военные сделают заключения о дальнейшем ее внедрении на флоте. На предварительных испытаниях система показала хорошие результаты в имитировавшихся условиях крена, дифферента и резкого крена при срыве груза. Управление выполняется с использованием российского программного обеспечения.

Добавим, что на другом судне проекта 20181/20180ТВ «Академик Ковалев» используется другой вариант антикреновой системы, где вместо нагнетания воздуха применены насосы, перекачивающие воду.