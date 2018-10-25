В России изготовлен первый прототип летающего аэротакси

«Техносфера. Россия» уже писала об амбициозном проекте молодых инженеров российской компании «Бартини», решивших построить композитный конвертоплан на электрической тяге для перевозок пассажиров («аэротакси» с вертикальным взлетом и посадкой). Вопреки отзывам скептиков, что «всё останется картинкой из презентации», проект движется дальше.

Сейчас компания «Бартини» совместно со специалистами центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» изготовила корпус прототипа аэротакси в масштабе 1:2 из полимерных материалов. Он весит всего 60 килограммов. Согласно расчетам исследователей, он будет перемещаться на скорости около 200 км/ч. Пока это в чистом виде беспилотник с дистанционным управлением.

Как сообщают разработчики, отличительной чертой нового российского летательного аппарата является использование «эффекта Бартини». Эффект, названный по имени великого советского авиаконструктора Роберта Бартини, проявляется как прирост тяги винтов летательного аппарата и уменьшение лобового сопротивления за счет парного расположения винтов, вращающихся в разные стороны в специальных тоннелях. Разработка электрического конвертоплана продолжается.

Следующий этап – постройка и тесты полноразмерного образца, на котором будут продемонстрированы все сообщавшиеся в прошлом году во время презентации концепции технические характеристики. Авторы рассчитывают выполнить эту работу к 2020 году, когда должна совершить полеты машина для сертификационных испытаний.