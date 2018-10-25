Энергосберегающие технологии на практике: греющие кабели Heatus из Южной Кореи

В современном обществе активно обсуждается вопрос о повышении энергоэффективности предприятий, разумном и экономичном расходе ресурсов. Производитель систем обогрева Heatus аргументированно доказывает, что качественные и при этом недорогие греющие кабели позволяют бережно расходовать электроэнергию и при этом успешно решать разнообразные задачи по обогреву.

Преимущества продукции Heatus: доказано тестированием

В результате проведения независимых тестов, направленных на сравнение греющих кабелей марки Heatus и их аналогов, было установлено:

кабели Heatus более эффективно снижают мощность при повышении температуры, чем аналоги;

300 метров кабеля Heatus по сравнению с тем же количеством кабеля-аналога за 10 минут работы потребляют на 400 Вт/ч меньше;

матрица Heatus практически не изменила номинальную мощность после работы в течение 5200 ч.

Таким образом, Heatus – экономически выгодное решение для обогрева инженерных коммуникаций и трубопроводов. Эти корейские нагревательные кабели имеют ряд преимуществ перед аналогами. Главные из них:

бюджетная стоимость;

экономный расход электроэнергии;

более долгий срок службы.

Надежность и экономичность продукции – результат тщательной работы производителей и применения уникальных технологий. В частности, медный проводник кабеля защищен покрытием из никеля, специальные способы термообработки помогают надежно соединить саморегулирующуюся матрицу с токоведущими жилами, а размер самой матрицы четко выверен разработчиками исходя из принципа «ничего лишнего».

Экономичный и безопасный обогрев труб: промышленных, водопроводных, дренажных и канализационных

Под брендом Heatus выпускается саморегулирующийся кабель для бытового и промышленного применения. Имеются модели для обогрева уже закопанных трубопроводов – это готовые комплекты PerfectJet для монтажа внутрь трубы. Изделия обладают мощностью 13 Вт/м, имеют герметичную опрессовку, пищевую защитную оболочку и заземляющий экран, благодаря чему подходят для питьевого водопровода.

Есть и комплекты для установки поверх трубы, основанные на изготовленном в Корее саморегулирующемся греющем кабеле серии GSR:

мощность 16 Вт – ARDpipe-16;

мощность 24 Вт – ARDpipe-24;

мощность 30 Вт – ARDpipe-30.

Наборы обеспечены всеми необходимыми комплектующими и сразу готовы к монтажу и работе. Все комплекты выпускаются в 65 типоразмерах, что позволяет покупателям легко подобрать кабель нужной длины.

Производитель кабеля Heatus – корпорация Young Chang Silicone

Южнокорейский завод является флагманом на рынке изделий для электрического обогрева и обладает внушительным опытом работы: история предприятия началась в 1986 году. Компанию отличают следующие преимущества:

собственное производство (ни одна деталь не изготавливается у сторонних исполнителей, нет сборочного производства в Китае);

использование собственных технологий;

политика открытости (информация о применяемых материалах и методах производства находится в свободном доступе);

постоянное тестирование изделий, сравнение их с аналогами от конкурентов.

Эти особенности весьма ценны, если учесть, что многие конкурирующие производители зачастую, закупают матрицы на сторонних предприятиях или переносят производство на более дешевые китайские мощности.

Официальный дистрибьютор Heatus в России

Российская компания «Аварит» уже много лет сотрудничает с заводом Young Chang Silicone. Она является официальным дистрибьютором торговой марки Heatus в нашей стране, вместе с представителями завода участвует в выставках, развивает дилерскую сеть. «Аварит» предлагает покупателям широкий ассортимент товаров для экономичного обогрева и приглашает новых дилеров, предлагая взаимовыгодные условия сотрудничества и совместное продвижение современных греющих систем на российском рынке.

Источник: греющий кабель Heatus

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