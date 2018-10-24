Производство российских датчиков нового поколения запускают в Улан-Удэ



Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО) совместно с компанией из подмосковного Зеленограда «ИДМ-плюс» начинают производство отечественных датчиков угла и положения для различных отраслей (станкостроение, робототехника, автомобилестроение, лифтостроение, авиастроение и т.д.)

Как говорят представители сибирского предприятия, новые датчики "входят в базовую элементную основу всего того, что движется, летает, и требует точного выверенного угла и транслирования сигнала в цифровой диапазон". Датчики из Улан-Удэ не будут уступать зарубежным, в вопросе цены будут более выгодными, чем импортные аналоги.

Внедряемые разработки «ИДМ-плюс» относятся к категории магнитных датчиков-энкодеров. Их преимущество перед оптическими датчиками – более низкая стоимость, ведь оптические датчики являются сложными оптико-механическими приборами и состоят из большого количества элементов, что делает их производство в десятки раз дороже. При этом магнитные датчики надёжнее оптических, а точностью не уступают. Из линейки моделей можно упомянуть датчик положения «off-axis» К5331НХ035, однокристальный датчик К5331НХ025, встраиваемый датчик ВМДП-И256-5, осваивается и множество других. Отметим, новая продукция ложится на традиционный для Улан-Удэнского приборостроительного завода ассортимент изделий — элементную базу, датчики, трансформаторы, микродвигатели.

Один из новых датчиков предполагается ставить на новый российский перспективный авиадвигатель, другой войдёт в систему управления самолётом. Есть намерение участвовать в программе Министерства промышленности и торговли РФ в части разработки датчиков с целью импортозамещения. Сейчас Улан-Удэнский приборостроительный завод заходит в сферу, где возникает конкуренция с иностранными производителями. Это в первую очередь Германия и США, подобные датчики выпускают и в Италии, Испании, Чехии, Венгрии и других странах.

В 2018 году на заводе в Улан-Удэ уже установили новое производственное оборудование, необходимое для реализации этого интересного и необходимого проекта.