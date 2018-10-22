ВДВ России получили уже 165 БМД-4М и 112 БТР-МДМ



Во время недавнего визита командующего ВДВ России на Волгоградский тракторный завод, где производят боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры для десантных войск – БТР-МДМ («Ракушка»), были озвучены данные по поставкам новой техники в войска.

После едва не состоявшегося по вине «талантливых менеджеров» банкротства завода, в 2014 году на нем начали наводить порядок. Сейчас гособоронзаказ вырос до 7 миллиардов рублей, а предприятие вошло в состав «Ростеха». Поставки новых боевых машин выполняются исправно: например, недавно переданы десантникам очередные 18 новых БМД-4М. Всего Российской армии уже поставлены уже 165 боевых машин десанта этого типа и 112 бронетранспортеров БТР-МДМ.





Завод готовится к испытаниям своей перспективной разработки – «Спрут-СДМ-1»: выпущены первые 3 таких легких танка со 125-мм пушкой и современной системой управления огнем. Новую машину будут тестировать в войсках в течение 2019 года, а в 2020-м она должна стать на конвейер завода.



