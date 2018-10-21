Российский микроспутник ТНС-0 №2 превысил срок работы более чем в 2 раза



Так называемый «наноспутник» отечественного производства ТНС-0 №2 работает на орбите с августа 2017 года, когда его запустили прямо с борта МКС наши космонавты. Аппарат установил не только рекорд работы, но и позволил выполнить немало необходимых экспериментов для нужд отечественной космонавтики.

ТНС-0 №2 изначально был построен по простой и недорогой схеме: это «спутник-прибор» (концепция подразумевает подход к разработке, испытаниям и эксплуатации космического аппарата как законченного прибора). При необходимости на него можно устанавливать любую полезную нагрузку, расширять функционал за счет дополнительных модулей – с двигателями, солнечными батареями или приемно-передающими устройствами, - сообщают его разработчики.

Масса аппарата со всеми служебными системами составляет всего 4 кг, при этом он может брать на борт до 6 кг полезной нагрузки. Отличие ТНС-0 №2 от так называемых студенческих наноспутников состоит в том, что при его создании и тестировании были выполнены все требования, предъявляемые к «большим» космическим аппаратам. Это же относится к установленным на борту аппарата приборам.

Каждые сутки спутник не менее 10 раз передает на Землю данные о своем состоянии и о работе оборудования. Сейчас количество сеансов связи уже приближается к 4000. Что дала работа небольшого российского космического аппарата для его создателей из РКС, Института прикладной математики РАН им. М.В. Келдыша и РКК «Энергия»?

На ТНС-0 №2 успешно прошла испытания российская автономная система навигации. Ее данные позволили с высокой точностью наводить УКВ-антенны ЦУПа для установления связи с аппаратом. В ходе эксперимента было доказано, что точность прибора обеспечивает независимость контроля орбиты ТНС-0 №2 от иностранных наземных систем типа NORAD, которую чаще всего используют создатели спутников нанокласса.

Был успешно опробован на практике в качестве канала управления и обмена данными системы спутниковой связи «Глобалстар». Модем этой системы, установленный на борту ТНС-0 №2, обеспечил надежный канал двусторонней передачи данных. Использование спутниковой системы связи позволяет подключаться к спутнику из любого места на Земле или в космосе, где есть доступ к сети Интернет. Для поддержания резервного канала связи использовалась установленная на борту спутника УКВ-радиостанция.

На основании нынешнего состояния спутника инженеры делают выводы, что его ресурса может хватить еще почти на 2 года. Все это время планируется проводить дополнительные эксперименты с целью определения экстремальных сроков работы различных приборов аппарата в условиях космоса. Полученные данные позволят при минимальных издержках существенно повысить сроки активного существования аппаратов, построенных на основе перспективной российской наноспутниковой платформы. В ходе дальнейшей работы планируется провести коррекцию программного обеспечения, обеспечивающую увеличение интервала автономного полета аппарата до 30 суток. Важным этапом станет исследование поведения ТНС-0 №2 в момент входа в плотные слои атмосферы. Сейчас специалисты РКС готовятся к запуску ТНС-0 №3 – очередного аппарата на базе унифицированной наноспутниковой платформы, который сейчас используется для наземной отработки проводимых на орбите экспериментов.