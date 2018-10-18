15 новых российских электропоездов для Москвы



Тверской вагоностроительный завод (Трансмашхолдинг) поставит для пассажирских перевозок в столице России на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) 15 новых комфортабельных электропоездов ЭГ2Тв «Иволга». Составы собраны более чем на 90% из российских комплектующих.

МЦД – новый проект транспортной системы Москвы и Подмосковья. Две линии Московских центральных диаметров (Одинцово – Лобня и Нахабино - Подольск) запустят примерно через год – на рубеже 2019-2020 годов. На них будут работать новые русские электропоезда ЭГ2Тв «Иволга».

Как сообщает производитель, все составы оснастят современными системами кондиционирования и отопления, wi-fi-сетями и usb-розетками, видеомониторами, велокреплениями, удобными поручнями и всем необходимым для комфортной поездки. «Иволги» поступят для работы на МЦД осенью 2019 года.





