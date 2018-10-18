Заказаны первые 22 серийных двигателя НК-32-02



Подтверждено на официальном уровне размещение заказа на заводе «Кузнецов» в Самарской области первого промышленного заказа на двигатели НК-32 второго поколения для нового бомбардировщика Ту-160М2.

Ранее «Техносфера. Россия» уже сообщала о том, что при запуске разработки НК-32-02 была поставлена задача не просто воссоздать уникальный советский двигатель НК-32, который долго не производился, но и улучшить его характеристики. Экономичность новой силовой установки увеличена примерно на 10%, что позволит бомбардировщику Ту-160М2 летать почти на 1000 километров дальше. В 2016-2017 годах было собрано не менее 5 НК-32 второй серии для проведения тестов и отработки технических решений. Судя по тому, что осенью 2018 года заказаны первые 22 серийных силовых установки, проект развивается успешно.