Тюмень и Росатом победили в медиарейтинге импортозамещения за сентябрь

Национальная премия «Приоритет» и компания «Медиалогия» подвели итоги активности российских регионов и компаний в медиа по теме импортозамещения за сентябрь 2018 года. Первые три места регионального рейтинга заняли Тюменская область, Приморский край и Нижегородская область. Лидерами сентябрьского корпоративного рейтинга импортозамещения стали Росатом, Газпром и Ростех.

Сентябрь 2018. ​ТОП-10 регионов РФ

В Тюменской области в сентябре был подписан ряд соглашений по импортозамещению со стратегическими партнерами. Помимо этого, 36 предприятий Тюменской области заключили более тысячи контрактов и спецификаций на поставку импортозамещающей продукции на общую сумму свыше 20 млрд рублей. В свою очередь Приморский край и «Газпром нефть» заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о содействии в импортозамещении смазочных материалов и технических жидкостей. А в Нижегородской области создали стенд для испытаний отечественного оборудования по добыче сжиженного природного газа.

Сентябрь 2018. ТОП-10 компаний РФ

Госкорпорация Росатом в сентябре объявила о двух больших проектах: это создание стенда для испытаний импортозамещающего оборудования для добычи сжиженного природного газа в Нижегородской области – и партнерство с фармацевтической компанией «Р-Фарм» по созданию в Москве современного лекарственного производства. В это же время зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что холдинг провел 100-процентное импортозамещение стальных магистралей – полностью перешел на закупку отечественных труб. А Ростех в плановом режиме ведет работу по производству отечественных авиадвигателей.

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