О состоянии работ по двигателю РД-171МВ для ракеты Союз-5

В России продолжается разработка полностью отечественной маршевой силовой установки для новой ракеты-носителя «Союз-5». Двигатель носит название РД-171МВ, но от предыдущего своего собрата РД-171М отличается тем, что на нем применяются только российские компоненты: элементная база, системы управления и регулирования.

На данном этапе на предприятии «Энергомаш» завершено создание эталонного макета двигателя. Это необходимо для дальнейшего производства опытных образцов новой силовой установки. Параллельно ведется выпуск конструкторской документации (в процессе применяется трехмерное цифровое моделирование), готовится производственная площадь и стендовая база. Динамические испытания натурного макета РД-171МВ начнутся уже в декабре 2018 года.

Подробнее о ракете «Союз-5» - см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3140