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17.10.2018

3 российских робота Промобот представлены в Дубае (ФОТО)

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На крупнейшей технологической выставке Ближнего Востока GITEX, проходившей с 14 по 18 октября в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), нашу страну представили сервисные роботы «Промобот». С гостями мероприятия общались два «Промобота» 4-го поколения и один робот 2-го поколения.

Российские роботы заинтересовали посетителей статусного мероприятия. «Промоботы» были настроены в режиме «Консьерж» и успешно демонстрировали работу по регистрации посетителей, выпуску пропусков и доступу – этот вариант рассчитан на бизнес-центры и жилые комплексы. Удобное, интуитивно понятное программное обеспечение и обаятельные роботы понравились многим потенциальным покупателям из стран Персидского залива.
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Тэги: 
Промобот v.2
Промобот v.4
Promobot
Роботы
Пермь
экспорт
GITEX
Разделы: 
ИТ-сфера

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