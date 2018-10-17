3 российских робота Промобот представлены в Дубае (ФОТО)



На крупнейшей технологической выставке Ближнего Востока GITEX, проходившей с 14 по 18 октября в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), нашу страну представили сервисные роботы «Промобот». С гостями мероприятия общались два «Промобота» 4-го поколения и один робот 2-го поколения.

Российские роботы заинтересовали посетителей статусного мероприятия. «Промоботы» были настроены в режиме «Консьерж» и успешно демонстрировали работу по регистрации посетителей, выпуску пропусков и доступу – этот вариант рассчитан на бизнес-центры и жилые комплексы. Удобное, интуитивно понятное программное обеспечение и обаятельные роботы понравились многим потенциальным покупателям из стран Персидского залива.







