Гид покупателя: выбираем телевизор с большой диагональю

Телевизор с большой диагональю требует от его владельца немало свободного пространства. Согласитесь, в крохотной кухне огромная плазма будет смотреться слегка странно, если не сказать больше. Но спальни и гостиные часто позволяют своей квадратурой устанавливать огромные телевизоры, для максимально качественного и комфортного просмотра любимых фильмов, телепередач или видеоигр. В этом материале мы поможем вам с выбором оптимальной техники для конкретных условий.

Принципы выбора

Начнем с того, что для выбора телевизора необходимо определить актуальные для вашего помещения характеристики. Речь идет о:

диагонали и разрешении дисплея;

тип используемой матрицы;

покрытие экрана (мат или глянец);

форматы видео, которые поддерживает техника;

функциональные возможности (интернет, медиаплеер, разъемы и пр.).

Конечно, важны также производитель, стоимость и другие детали, но это уже дело вкуса и финансовых возможностей. Пройдемся вкратце по основным характеристикам.

Диагональ и разрешение

Здесь все предельно просто. Возьмите за ориентир, что расстояние между глазами зрителя и самим экраном должно составлять не меньше трехкратного размера диагонали вашего будущего устройства. Если рассматривать спальные комнаты, то для них чаще всего выбирают телевизоры с диагональю от 32 дюймов и условно до 45. Естественно, в гостиных этот размер может быть еще больше.

Что касается разрешения, то принцип его выбора прост, особенно для максималистов. Больше разрешение – качественнее картинка. Единственным недостатком для телевизоров с высоким разрешением будет недостаточный выбор контента. Но это все временно. Если покупка делается не на год-два, то в скором будущем наверняка количество фильмов 4К-качества будет достаточным.

Тип матрицы

Самыми популярными на данный момент являются OLED и LCD. Вторые уступают необходимостью обязательной подсветки, менее качественной цветопередачей. Но есть еще QLED, которые можно считать лучшим на сегодня предложением, как в плане качества картинки, угла обзора, так и энергоемкости. Но цена таких матриц пока достаточно высока.

Выбор

Наиболее продаваемые бренды – LG, Samsung, Panasonic, Toshiba и еще несколько именитых марок. Но это не значит, что в ассортименте Ergo или Supra вы не найдете достойные модели. К примеру, серия STV у Supra считается одной из самых актуальных сегодня.