Выпущена первая партия российских 4-процессорных серверов на 8-ядерных Эльбрусах



В России начат выпуск новых серверов Эльбрус-804 с предельной вычислительной мощностью до 920 гигафлопс одинарной точности. Машины построены на платах с 4 российскими процессорами «Эльбрус-8С» (8 ядер х 1,2 ГГц) -

Новый сервер создан в ИНЭУМ имени Брука Он предназначен для построения высокопроизводительных вычислительных кластеров, серверов баз данных, серверов приложений. Возможно применение сервера для решения задач программной обработки сетевого трафика. Машина поддерживает установку до 256 Гб оперативной памяти. Весь объём оперативной памяти доступен каждому из 32 ядер.

Эльбрус-804 работает под операционной системой «Эльбрус» (Linux-подобная ОС от российского разработчика процессоров МЦСТ), также для него ведется разработка операционной системы реального времени (ОСРВ) «Нейтрино» и двух Linux-систем от российских разработчиков.