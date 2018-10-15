О последних Ту-154М на регулярных рейсах

Как известно, последний массовый советский среднемагистральный пассажирский самолет Ту-154М сегодня практически снят со всех регулярных авиамаршрутов нашей страны. Тем не менее, «эмку» можно еще встретить в аэропортах – вот свежие фото воздушного судна RA-85757 авиакомпании «Алроса», сделанные известным российским профессиональным фотографом Мариной Лысцевой.

Ту-154М - это второе поколение «сто пятьдесят четвертого» (в первом были самолеты версий А и Б-1/Б-2 с другими двигателями НК-8 и выпускавшиеся с 1968 по 1985 годы). «Эмка» получила двухконтурные движки Д-30КУ-154 и изначально должна была пойти в серию под названием Ту-164. Выпуск Ту-154М продолжался с разной интенсивностью до 2013 года на Самарском авиационном заводе «Авиакор» (бывший Куйбышевский авиационный завод), когда была сдана крайняя машина – она используется в составе ВКС России. Ту-154М стали главной рабочей силой на внутренних и части международных линий в 1990-начале 2000-х годов. Всего было выпущено около 320 самолетов этой версии.

«Эмку» вытеснили бывшие в употреблении западные самолеты, которые с середины 2000-х годов потоком хлынули в Россию, в том числе по различным мошенническим схемам. Развернутая в отечественной желтой прессе кампания против Ту-154М получила поддержку на уровне занимавшего в 2008-2012 годах пост Президента России Дмитрия Медведева. Подчас изношенные и нормально необслуживаемые «боинги» ставились тогда на линии даже там, где «сто пятьдесят четвертый» мог работать и работать. Любой инцидент и редкая авария (надо заметить, что Ту-154М при наличии квалифицированного экипажа – одна из наиболее безопасных машин своего класса) раскручивались как признак того, что машины нужно якобы срочно списывать.

Еще в 1990-х годах предполагалось, что Ту-154М сменит либо его новая версия Ту-154М2 (с двумя двигателями ПС-90 вместо 3 Д-30), либо самолет Ту-204 и его вариант Ту-214. Но после того, что произошло в российской гражданской авиации в 2000-х годах, когда встали все заводы, а сборка самолетов сократилась до практически единичной, замены «эмка» так и не дождалась. Ту-204/214 выущено всего около 80 машин, из которых на крыле сегодня не более 40. Авиаторы остались в итоге с «боингами» и «эйрбасами», а новый российский самолет уже следующего за Ту-204 поколения, МС-21, еще только проходит испытания перед началом массовой сборки (заказано 175 машин).

Многие Ту-154М порезали на металлом, что-то стоит на хранении. Но есть и приятные исключения. Последний российский эксплуатант «Алроса» еще использует Ту-154М (см. фото).

Говоря же о Ту-154 всех модификаций, стоит отметить, что сейчас более 20 машин летают в парке ВКС России и других силовых ведомств, 12 используют силовые структуры Китая, 2 – в Северной Корее, по одному в Кыргызстане, Иране и Казахстане.