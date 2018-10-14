В России впервые на серийном смартфоне в 4G-сети перешагнули рубеж скорости 1 Гбит/с



Представители отечественного оператора связи «Мегафон» сообщил об официально зафиксированном рекорде скорости передачи данных в российской сети 4-го поколения (4G, LTE). Результат был достигнут с использованием одного из флагманских смартфонов южнокорейской компании Samsung.

По данным специалистов мобильного оператора, максимальная скорость скачивания, которую им удалось получить составляет 1,059 Гбит/с. Загрузка данных осуществлялась с сервера «Мегафона». «Это стало возможным благодаря агрегации трех несущих по 20MHz, MIMO 4x4, модуляции 256QAM и программного обеспечения», - отмечается в сообщении. Такая скорость позволяет (при технической возможности мобильного устройства) смотреть онлайн-трансляцию (стрим) в разрешении до 4К (4096 × 3072), а также скачивать огромные файлы за небольшое время.