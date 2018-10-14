Российские ученые создали новую безопасную биологически активную добавку из рябины



Несмотря на агрессивный маркетинг западной поливитаминной и иммуномоделирующей продукции на российском рынке, отечественные исследования всё же ведутся, и появляются новые качественные продукты из натурального сырья. Так в ходе совместного проекта ученых НГТУ и ИХТТМ СО РАН недавно созданы дешевые биодобавки с антиоксидантами из рябины.

Исследователи Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Института химии твёрдого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИХТТМ СО РАН) добились того, что их новая разработка сохраняя до 90% всех полезных веществ содержащихся в плодах рябины, имеет хороший вкус и низкую цену. Выбор рябины в качестве исходного сырья в Западной Сибири очевиден – здесь ее растет достаточно много. Плоды растения являются ценным поливитаминным сырьем: в них много витамина С, каротина, аскорбиновой кислоты, антиоксидантов, антибактериальных веществ и многочисленных микроэлементов. Использование в пищу разработанной добавки поддерживает иммунитет и позволяет избавиться от окислительных радикалов, которые вызывают инсульты, сердечные приступы, рак и другие болезни. Чтобы уйти от традиционной горечи рябины была использована инкапсуляция (размещение горького вещества в оболочке, которая позволяет исключить его влияние на окружающую среду): мелкие частицы порошка рябины поместили в полисахарид растительного происхождения.

Полученная в итоге добавка уже заинтересовала местных производителей продуктов. Добавив некоторое количество такого порошка, например, в творожный продукт не был изменен вкус, зато полезные его свойства серьезно возросли.

Добавим, что это не единственная разработка в России, которая представляет собой безвредную биологически активную добавку. Так уже не первый год в нашей стране производится интереснейший препарат гипорамин на основе экстракта листьев облепихи, представляющий собой полностью натуральный иммуномодулятор и сертифицированный по всем правилам как лекарственное средство.