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14.10.2018

Российские связисты завершают прокладку 40-гигабитной ВОЛС на Курильские острова

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831-километровую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) осенью 2018 года прокладывают на Курилы. Первыми подключенными к «большой земле» островами стали Кунашир и Итуруп – новый кабель проложен по дну Охотского моря с Сахалина. Сейчас связисты ведут интернет-магистраль на остров Шикотан.

По данным Ростелекома, пропускная способность новой цифровой линии передачи данных Сахалин – Курильские острова составляет 40 Гбит/с. Ранее на Курилах не было скоростного интернета, и использовалось дорогое, значительно уступающее по возможностям ВОЛС, спутниковое соединение. В ближайший год связисты планово заменят оборудование и старые сети в населенных пунктах на островах (Курильск, Южно-Курильск, Крабозаводский). Полностью работы будут завершены в течение 2019 года.

Тэги: 
ВОЛС
Курильские острова
Сахалин
Ростелеком
цифровое неравенство
модернизация
Разделы: 
Связь и коммуникации

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