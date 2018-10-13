Российские ученые разработали и успешно испытали новое средство пылеподавления



В России разработано эффективное средство пылеподавления для использования против пыления металлургических и угольных шлаков в степных и пустынных условиях. Эта проблема представлена, например, в Казахстане, предприятия которого стали местом испытаний новой технологии.

Как сообщают ученые Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ, Томск), обеспечивающие процесс испытаний и внедрения решения на предприятиях «Евразийской ресурсной группы» в соседнем государстве, созданный в России реагент показал наиболее высокие результаты в тестах в реальных условиях, где в роли конкурентов принимали участие сразу 7 конкурирующих решений.

Российская разработка представляет собой концентрат, который разводят водой, готовым раствором поливают пылящую землю или поля. Через несколько часов реагент склеивает частицы пыли, которые образуют прочную и эластичную пленку. Покрытие может продержаться на поверхности от нескольких месяцев до года, в зависимости от режима обработки.