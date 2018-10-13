В России собирают два новых тяжелых метеоспутника Электро-Л



В НПО имени Лавочкина параллельно с дорабатываемым сейчас третьим серийным спутником типа «Электро-Л» (запуск запланирован на осень 2019 года) начата работа по созданию еще двух однотипных тяжелых метеоспутников (№4 и №5). 1800-килограммовые космические аппараты строятся на российской платформе «Навигатор» с отечественным оборудованием.

Рабочая орбита «Электро-Л» - геостационарная (около 36000 км от Земли). Спутник имеет габариты 5,5 х 2,5 м и несет на борту сложное оборудование: гелиогеофизический аппаратурный комплекс ГГАК-Э, комплекс многоспектральной съёмки Земли в видимом и инфракрасном диапазонах с разрешением 1 км и 4 км соответственно (периодичность 10-30 минут), аппаратуру для приёма и ретрансляции данных от автономных метеорологических платформ и сигналов аварийных буев глобальной системы КОСПАС-SARSAT.

Космический аппарат «Электро-Л» рассчитан на время работы не менее 10 лет. В сборке его компонентов участвуют российские компании ИСС имени академика Решетнёва, ОАО «Сатурн», НПО «Сатурн», НПО «Факел», НПЦ «Полюс», «Российские космические системы», Ижевский радиозавод и другие. Запуск 4-го и 5-го спутников запланирован на 2021 и 2022 годы.