3 новых Як-130 поступили в ВКС России



Очередную партию из 3 новых учебно-тренировочных реактивных самолетов Як-130 передал Иркутский авиазавод российским военным. В этом году ВКС России было поставлено 14 машин данного типа.

В 2017 году наши военные получили партию из 6 Як-130, а годом ранее – 10 самолетов. Сейчас количество УТС Як-130 в составе российских ВКС увечилось до 109 машин.

Самолет используется для подготовки пилотов современных истребителей, состоящих в России на вооружении. Также выполняются экспортные поставки Як-130 в другие страны: зарубежными странами приобретено в общей сложности около 30 самолетов.