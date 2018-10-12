Связьтранснефть строит 10-гигабитную скоростную сеть в Западной Сибири



Как сообщают представители предприятия «Связьтранснефть», на территории Ханты-Мансийского округа в 2018 году проложено 240 километров волоконно-оптической сети (ВОЛС) с использованием технологии спектрального уплотнения каналов (DWDM). Параллельно смонтирована 350-километровая линия радиорелейной связи.

Это второй участок грандиозной 1700-километровой цифровой телекоммуникационной магистрали, строительство которой ведется на линии Демьянск – Томск. Вместе с ней развертывается новая система радиорелейных линий связи для использования радиостанций стандарта TETRA на участке около 1000 км длиной. Полностью вся сеть заработает в 2019 году, когда будет сдана ее третья очередь.

Завершенная вторая часть в 2018 году состоит из наземной ВОЛС со скоростью 10 Гбит/с и 8 антенно-мачтовыми конструкциями высотой от 70 до 100 (!) метров для радиосвязи. Также вдоль трассы линии связи смонтированы 38 антенно-мачтовых сооружений высотой от 25 до 44 м (НА ФОТО), 18 блок-контейнеров связи, установлено новое оборудование для организации связи и передачи данных. После ввода в строй данного сегмента сети создана зона устойчивой связи вдоль трасс российских магистральных нефтепроводов Самотлор – Нижневартовск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Урьевская – Южный Балык, Повх – Покачи – Урьевская.