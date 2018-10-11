Новый российский 3-литровый двухтопливный мотор из Ульяновска



EvoTech 3.0 CNG, новый двигатель от УМЗ (фирменное название А305), установлен на очередную заводскую версию цельнометаллического фургона ГАЗель Некст. 120-сильный битопливный мотор работает на бензине и сжатом природном газе.

Новый двигатель является развитием силовой установки EvoTech 2.7 (А275), которая в процессе доработки, претерпела изменения. Применён чугунный блок цилиндров вместо алюминиевого, что позволило снизить теплонагруженность и повысить стабильность работы силового агрегата при высоких температурах. В связи с этим изменены КШМ и ГРМ: доработаны коленчатый и распределительный валы, головка цилиндров и поршни. Конструкцию нового российского 3-литрового двигателя адаптировали под отдачу мощности для двухконтурной системы кондиционирования для микроавтобусов и двух компрессоров для фургонов-рефрижераторов. Максимальный крутящий момент развивает значение до 252 Н•м (или 225 Н•м при езде на сжатом газе). Для безопасности работы на газе внедрена многоуровневая система безопасности двигателя.

Двухтопливная ГАЗель Некст получила 4 газовых баллона общим объемом от 33 до 41 кубометра (в зависимости от типа машины). Используется газобаллонное оборудование итальянского партнера. Согласно данным производителя, благодаря двухтопливности мотора российский автомобиль сможет проходить до 700 км (до 300 км на газе).