Плавающий транспортер Омского танкового завода получил запатентованный товарный знак



На Омсктрансмаше зарегистрировали товарный знак ARK (англ. «ковчег») для продвижения на международном рынке своего уникального плавающего транспортера, ранее известного как ПТС-ПС. Машина разработана на базе военного ПТС-4, но при этом оснащена новой кабиной, двигателем и трансмиссией.

Впервые ПТС-ПС или ARK показали более года назад в Подмосковье на выставке «Комплексная безопасность - 2017», где омский танковый завод занял первое место за ее разработку. В настоящее время, помимо МЧС России, интерес к ПТС-ПС проявляют Словакия и Индонезия.









«Ковчег» из Омска предназначен для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. Эта современная машина-амфибия грузоподъемностью до 16 тонн на воде и 11 тонн на суше способна с легкостью переправлять через водные преграды пассажиров, грузовую технику, автомобили и другие грузы.

Добавим, что это уже второе свидетельство на товарный знак, которое получил завод, первое выдано в июне 2018 года на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».