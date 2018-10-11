Новая российская система телеметрии: Из космоса – в добывающую промышленность



На Ижевском радиозаводе разработали и успешно испытали в реальных условиях новую систему погружной телеметрии для установок электроцентробежных насосов, оборудованных асинхронным или вентильным электродвигателем (ТМС ИРЗ-М3Н). В ней применено резервирование всех электронных узлов, что позволяет обеспечить надежную и длительную работу оборудования в агрессивных средах.

Разработчики сообщают, что первые образцы новой ТМС успешно прошли опытно-промысловые испытания на месторождениях нефтяных компаний России. Система телеметрии ИРЗ-М3Н предназначена для контроля и передачи на станцию управления ЭЦН данных о параметрах скважины и погружных электродвигателей (ПЭД) в составе установки электроцентробежного насоса (УЭЦН). Она позволяет отслеживать температуру и давление пластовой жидкости в скважине, температуру масла или обмоток статора и уровень вибрации ПЭД, а также уровень сопротивления в системе «Трансформатор – кабель – погружной электродвигатель». ТМС предназначена для использования со станциями управления любого производителя в скважинах глубиной до 6 000 метров с рабочим давлением до 600 атмосфер при температуре до +150°С.

Надежность новой системы телеметрии обеспечивают два автономных комплекта электроники, расположенных в погружном блоке: основной находится в работе, а в случае его отказа можно в ручном режиме с наземного блока осуществить переключение на резервный комплект. Также эта схема может применяться в штатном режиме для контроля точности измерений основного блока электроники ТМС ИРЗ-М3Н. С помощью полного резервирования электронных узлов удастся обеспечить снижение уровня отказов ТМС до 5%, даже при эксплуатации телеметрии в агрессивных средах в течение 3 лет.

При разработке новой системы телеметрии ее создатели использовали технологии космического приборостроения, когда все системы дублируются, чтобы избежать отказов в условиях космоса. ТМС ИРЗ-М3Н призвана уменьшить экономические риски нефтедобывающих компаний: при выходе из строя одного блока включается резервный, что позволяет избежать затрат на спуско-подъемные манипуляции при остановке работы скважины и обеспечить надежную работу оборудования на срок до 3 лет. В первую очередь новая погружная телеметрия найдет свое применение на высокодебитных и осложненных скважинах, где отказ оборудования приведет к значительным потерям.

Добавим, что ТМС ИРЗ-М3Н с резервированием уже успешно прошла промысловые испытания на месторождениях, где подтвердила свою эффективность. По итогам опытно-промысловых испытаний предприятие уже осуществило поставки новой продукции своим заказчикам – компании «Роснефть» и «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»