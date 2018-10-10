БиоГам – новый российский препарат для лечения врожденного иммунодефицита



Результаты тестирования нового отечественного препарата говорят о его безопасности и высоких терапевтических возможностях. «БиоГам» разработан российским предприятием «Микроген» и относится к группе высокоочищенных иммуноглобулинов класса G.

Как сообщают разработчики, активным веществом нового лекарственного средства выступают белки плазмы человека - иммуноглобулины, каждая серия которых изготавливается из плазмы более 1000 доноров, индивидуально проверенных на отсутствие вирусов гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции и возбудителя – Treponema pallidum. В качестве вспомогательных веществ в составе препарата используются аминокислота и вода для инъекций. В составе «БиоГама» нет консервантов и антибиотиков. Выпуск лекарственного средства планируется в виде раствора для инфузий в двух дозировках - 50 мг/мл и 100 мг/мл по технологии полного цикла и только в России.

После регистрации и завершения дополнительных исследований планируется, что «БиоГам» будет применяться в качестве заместительной и иммуномодулирующей терапии у пациентов со сниженным или отсутствующим уровнем синтеза антител, обеспечивая нормализацию уровня иммуноглоублина до оптимальных значений и повышая сопротивляемость организма к патогенам. Добавим, что сегодня в мире аналогичные препараты применяются в терапии таких тяжелых заболеваний, как врожденная ВИЧ-инфекция, синдром Гийена-Барре, болезнь Кавасаки, хронический лимфолейкоз и многих других.

Начало промышленного выпуска нового российского препарата запланировано на 2020 год.