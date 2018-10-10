Уход от импортной агротехники в российском сельском хозяйстве займет не менее 3 лет



Согласно озвученной на V Российском агротехническом форуме позиции Минпромторга РФ, в нашей стране необходимо и дальше поддерживать свое производство техники для аграрного сектора с доведением в течение 2019-21 годов доли российской сельхозтехники в хозяйствах до 80%.

Процесс этот сегодня происходит при поддержке государственных средств, выделяемых по постановлению Правительства Российской Федерации № 1432 в обеспечении поддержки производителей сельхозтехники. Например, на 2019 год пока что удалось заложить средства на поддержку выпуска примерно 3500 единиц сложной отечественной агротехники. Но в планах – выйти на показатель в районе 18000 единиц, поэтому в Минпромторге считают, что финансирование нужно наращивать.

Добавим, что сегодня в России выпускается немало качественной и современной агротехники. Это продукция Петербургского тракторного завода, заводы Ростсельмаш, Агромаш и другие.

На фото вверху: современный российский трактор К-424 "Кировец", оснащенный двигателем ЯМЗ-53625 с отечественной АКПП разработки ПТЗ.