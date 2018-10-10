Российский комплекс РЭБ «отключил» самолет ДРЛО на дистанции около 300 км



Как стало известно из отечественных специализированных источников, успешно прошли очередные полигонные испытания российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-2О» по дистанционному подавлению самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) на большом расстоянии. Расчету системы РЭБ удалось успешно «отключить» новый «летающий радар» А-50У.

По сообщениям военных, «Красуха-2О» обладает возможностями найти и забить помехами все виды современных радиолокационных станций, установленных как на самолетах-носителях, так и на наземных платформах. Также возможен перехват каналов управления крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами противника. Эффективная дальность действия системы РЭБ данной модели – до 400 километров. Комплекс смонтирован на шасси автомобилей Брянского автозавода (семейства БАЗ-6910) и легко передислоцируется в краткие сроки. 40-тонная машина может двигаться по шоссе со скоростью до 80 км/ч. Кабина боевого расчета защищена броней от мелкокалиберных боеприпасов и осколков, а также от СВЧ-изучения.



