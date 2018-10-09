Российские железнодорожники заказывают первую серию из 10 новых тяжелых электровозов 2ЭС7



По итогам опытной эксплуатации опытного грузового двухсекционного электровоза переменного тока серии 2ЭС7 производства завода «Уральские локомотивы» в РЖД приняли решение о закупке первых 10 таких локомотивов с последующим обслуживанием на весь срок их работы – 28 лет.

Все заказанные новые электровозы будут поставлены заказчику в 2019 году. Согласно ранее опубликованным результатам испытаний, 2ЭС7 успешно их прошел в 2014-2017 годах. В прошлом году электровоз хорошо показал себя в сложных климатических условиях на БАМе, выдержал воздействие резко континентального климата на все системы и материалы без сбоев в работе экипажной части, электрооборудования и программного обеспечения систем управления.

Грузовой двухсекционный электровоз переменного тока 2ЭС7 способен вести поезд массой 9000 тонн на участках с равнинным профилем пути до (6 ‰) и массой 6300 тонн на участках с горным профилем (до 10 ‰). Предусмотрена возможность работы электровоза по системе многих единиц, а также автономная работа одной секции. Максимальная скорость локомотива достигает 120 км/ч.

На 2ЭС7 используется микропроцессорная система управления МПСУиД, включающая в себя функции автоведения, диагностики, передачи данных по каналам технологической радиосвязи, регистрации параметров, позиционирования GPS/ГЛОНАСС. Локомотив оснащен модульной кабиной нового образца с улучшенными эргономическими и гигиеническими параметрами. На 15-20% снижен удельный расход электроэнергии на тягу поездов. Применение асинхронного тягового привода с поосным регулированием момента на основе тяговых преобразователей с транзисторными модулями IGBT позволяет реализовывать силу тяги и значительно увеличить межремонтные пробеги (в 5 раз).

