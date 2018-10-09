Новые российские материалы снижают коэффициент трения металлов в 7 раз



Химики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) сообщили о двух видах новых гибридных композиционных материалов, созданных ими на основе природных слоистых силикатов и растительного сырья.

Первый материал получен из силиката нонтронита, который добыт на острове Попова под Владивостоком и модифицирован гидролизатом рисовой шелухи. Эксперименты показали, что использование этого порошка уменьшает износ пар трения в 2,5 - 7 раз. Второй материал на основе вермикулита из Карелии, модифицированного обычной целлюлозой, уменьшает коэффициент трения в 1,6 раза. Соединение минеральных силикатов и органических веществ растительного происхождения происходит в условиях механохимической активации. В результате образуется новый кристаллический композиционный материал.

Как говорят разработчики, созданные ими новые материалы обладают хорошими антифрикционными свойствами. Известны сложные композиты с лучшими показателями, но разработки ДВФУ и ДВО РАН отличают доступность сырья и простота технологии. Еще одним преимуществом этих материалов является высокая термостойкость, что выгодно отличает их, например, от тефлона.

Разработанные во Владивостоке материалы перспективны для производства более эффективных антифрикционных добавок, увеличивающих износостойкость деталей оборудования и транспорта. Ученые рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят разработать металлокерамическую пленку для защиты поверхности трения.