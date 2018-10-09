Российские военные планируют купить 230 новых самолетов Як-152



Стало известно о планах Минобороны России приобрести 230 новых учебно-тренировочных самолетов (УТС) первичной подготовки пилотов. Основной претендент в этом сегменте – российский Як-152, летные испытания которого сейчас успешно продолжаются.

Легкий Як-152 недавно отлично показал себя на тестах в критических режимах. Как говорят летчики-испытатели, машина получилась очень добротная, дешевая в эксплуатации, надежная, позволяющая делать как фигуры высшего пилотажа, так и просто летать по маршруту. Самолет не перегружен электроникой, он позволяет курсантам наработать тактильные ощущения для управления самолетом, чтобы они смогли очень быстро принимать решения по скорости, высоте и курсу полета. Испытания первых Як-152, собранных на Иркутском авиазаводе, ведутся с конца 2016 года.

Разработанный для Як-152 12-цилиндровый V-образный четырёхтактный дизельный двигатель RED-A03T мощностью 400-500 л.с. локализован в России. Его разработчик, Владимир Райхлин, после окончания Казанского авиационного института и работы на ВАЗе переехал в Германию, где и основал компанию RED (Raikhlin Engine Development). Средства в разработку двигателя RED-A03 вложил российский холдинг «Финам». Серийное производство новых моторов будет выполняться в нашей стране.

Добавим, что Як-152 за счет схожести бортового радиоэлектронного оборудования, эргономики кабины и индикации вписывается в двухступенчатую систему тренировок летного состава ВКС России: вначале простой «сто пятьдесят второй», затем сложный и дорогой реактивный Як-130.