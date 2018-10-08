Стартапы в области радиоэлектроники получили 2 млн рублей от ЦНИИ Электроника и Минпромторга России



В Санкт-Петербурге прошли финальные мероприятия пятого сезона ежегодного конкурса научно-технических работ «Инновационная радиоэлектроника». В финале встретились 19 команд молодых инженеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Томска, Новосибирска, Владивостока, соревнующихся в двух секциях – «Технологический прорыв» и «Инновации в бизнесе».

Торжественное завершение их состоялось в рамках XVII отраслевой научно-технической конференции «Диверсификация радиоэлектронной промышленности». Организатором мероприятия выступил головной институт отрасли АО ЦНИИ «Электроника» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Защита проектов прошла в формате питч-сессии при участии экспертного жюри, в которое вошли представители ведущих технических вузов и организации радиоэлектронной промышленности: ИТМО, СПбГУТ им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича, АО «ЦНИИ «Электроника», АО «НПП «Радар ммс», НИИ «Масштаб», АО Концерн радиостроения «Вега», «ХайТэк», GSGroup. Грантовый фонд 5-го сезона составил 2 млн рублей.

В секции «Технологический прорыв» соревнуются фундаментальные научные исследования в области радиоэлектроники, направленные на развитие отрасли в целом. Первое место и грант 500 000 рублей на дальнейшее развитие проекта получили Илья Цепляев – аспирант Томского государственного университета и Ирина Белюга – магистрант Томского политехнического университета за устройство «Радиодозор-М», предназначенного для обнаружения человека во время чрезвычайных ситуаций (терракт, техногенные и природные катастрофы, транспортные аварии) за преградами различного типа – железобетонными и кирпичными стенами, строительными конструкциями и завалами. Устройство способно зондировать пораженную территорию до 30 метров и определять местоположение обездвиженного человека по регистрации колебаний грудной клетки.

Второе и третье места в секции заняли Павел Татуйко из ОАО «Аванград» (высокоэффективный источник питания с высокой плотностью, 2 место) и Анна Здрок из ТУСУР и СКБ «Смена» (устройство плоттерной печати узлов радиоэлектронной аппаратуры, 3 место).

В секции «Инновации в бизнесе» соревнуются технологические проекты с высоким коммерческим потенциалом. Победителем этой секции и обладателем гранта в 500 000 рублей стал Егор Веткин – студент 3-го курса МГУ имени М.В. Ломоносова за разработку электромиографического устройства управления протезами верхних конечностей под названием RuProtez. Проект Егора – это комплект из электромиографического устройства, программного обеспечения для обработки сигналов и калибровки жестов и бионического протеза.

Второе место в этой секции получила команда СПбГУТ им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича (Сергей Мышьянов и Екатерина Третьякова) за проект по разработке многофункционального цифрового DVB-T2/FM приемника; третье – аспирант Александр Чабаненко и студент Андрей Мехтиев из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (установка для послойного синтеза и обеспечения качества преформ из полимеров с помощью аддитивных технологий).

«Не секрет, что в России существует серьезная проблема с кадрами, особенно в науке и промышленности, — идет большой отток человеческого капитала за рубеж. На протяжении пяти сезонов мы ищем таланты в молодежной научной среде и помогаем им сделать следующий шаг для реализации своих разработок. За пять лет мы оценили более 1700 проектов со всей России», — отмечает Алена Фомина, генеральный директор АО «ЦНИИ «Электроника».

Партнер мероприятия – холдинг GS Group подготовили сертификаты на 100 тыс. рублей для двух наиболее понравившихся команд. Ими стали команды из СПбГУТ и ОАО «Авангард» - призеры 2-й степени конкурса. Та же команда из СПбГУТ (RadioTechConvergenceTeam) была отмечена специальным призом – сертификатом на поездку и посещение новейшего инновационного кластера радиоэлектронной промышленности Технополис GS (г. Калининград).

Помимо GS Group высокотехнологичные призы и приглашения на стажировки и предложения о сотрудничестве от организаций подготовили ООО «Хайтек», АО «НПП «Радасммс», НИИ «Масштаб», АО Концерн радиостроения «Вега». Акселератор ИТМО поддержал все команды победителей и пригласил поучаствовать в программе трехмесячной акселерации на базе вуза.

Награждали победителей в рамках XVII отраслевой научно-технической конференции директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Владимирович Хохлов и Председатель Совета директоров предприятий радиоэлектронного комплекса Минпромторга России Владимир Степанович Верба .