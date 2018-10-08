Первые 10000 устройств на российской мобильной операционной системе



Начался первый этап внедрения российской операционной системы (ОС) для мобильных устройств «Сэйлфиш» (Sailfish OS). Для этих целей в Ростелекоме приобрели около 10000 смартфонов и планшетов торговой марки «Иной» (Inoi) для полномасштабного тестирования в реальных условиях.

Как уже писала «Техносфера. Россия», «Сэйлфиш» - единственная мобильная ОС в реестре российских программ, прошедшая сертификацию ФСБ России и не «сливающая информацию» о действиях владельца за рубеж, как хорошо известные Android или iOS. Система позволяет избежать ситуации, когда владеющие «андроидами» и «айфонами» американские компании, смогут повлиять на пользователей в нашей стране, отключив их или нарушив серьезно работу сервисов.

У истоков мобильной операционной системы «Сэйлфиш» стоит группа бывших сотрудников финской компании Nokia, работавших под маркой Jolla («Йолла»). Их проект был куплен российским инвестором и переформатирован согласно поставленным задачам по обеспечению информационной безопасности. Проект по развитию Sailfish Mobile OS Rus вызвал волны критики у части пользователей устройств с программным обеспечением от Apple (iOS) и Google (Android). При этом интересно, что большинство выражающих негативное отношение комментаторов не знакомы с операционной системой Sailfish или «читали про нее», а собственно критика базируется на скромных технических характеристиках первых устройств на ней.

Внедрение проекта мобильной ОС в России идет с рядом определенных заминок по времени – так первую партию телефонов и планшетов для массового тестирования Sailfish должны были закупить еще в 2017 году. Вместе с тем, разработчики говорят, что сейчас операционка доведена до ума, и к концу 2018 года ее можно начинать выводить на рынок. Первыми устройствами для текстов в итоге стали 8-дюймовый планшет Inoi T8 и смартфон Inoi R7 (на фото), как мы уже писали, принадлежащие разработчикам из России и выпускаемые в Китае.

Ранее российские СМИ уже сообщали, что операционная система базируется на ядре Linux и технологиях с открытым исходным кодом. 99% Android-приложений совместимы с Sailfish, и вы можете пользоваться ими, не опасаясь атак на ваши личные данные — архитектура системы позволяет запустить каждое такое приложение в изолированном сегменте и запретить ему доступ к важным файлам и документам. Помимо прочего, безопасность — это отсутствие навязанных пользователю облачных хранилищ для резервного копирования данных. В Sailfish вы выбираете облачный сервис и способ синхронизации из списка, включающего практически все существующие решения». Также подчеркивается, что «при первом запуске Sailfish вы выбираете системные приложения, которыми планируете пользоваться, и можете отказаться от всех остальных — безвозвратно, не возвращаясь к этому вопросу при каждом последующем обновлении».