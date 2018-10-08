ЛК-40 – новый ледокол на СПГ для российской Арктики



Кроме серии атомных ледоколов ЛК-60 (проект 22220), которые сейчас строятся в нашей стране, государственное предприятие «Атомфлот» рассчитывает использовать суда нового проекта ЛК-40 (СПГ-ЛК) с двухтопливной энергетической установкой (дизель и сжиженный природный газ) общей мощностью 55 МВт. Сейчас уже завершен дизайн-проект такого ледокола.

ЛК-40 будут строить на одной из российских верфей – сообщается, что закладка головного ледокола планируется на 2019 год. В его основу положен разработанный финской проектной организацией Aker Arctic Technology специально для «Атомфлота» проект. Это будет 160-метровое судно с шириной до 31,5 метра и осадкой 8,5-9,5 метров. Ледокол на сжиженном природном газе и дизельном топливе сможет преодолевать льды толщиной до 2,85 метров. Проектная автономность ЛК-40 составляет до 40 суток плавания.

Предполагается, что будет построено 3-4 таких ледокола.