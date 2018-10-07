В России создан первый 300-тонный гидравлический экскаватор



Уралмашзавод воплотил в жизнь свой проект нового гидравлического экскаватора УГЭ-300 с объемом ковша 16 кубических метров. На создание и испытание машины ушло почти 4 года – проект начался в 2014 году. Первая машина отправится в ноябре 2018 года на угольный разрез компании «Стройсервис», в которой выбирают новую отечественную технику.

До УГЭ-300 в нашей стране были две попытки создать большие гидравлические экскаваторы. Первая – на самом «Уралмаше» в 1970-х годах – созданные тогда несколько экспериментальных образцов почему-то не дошли до серии. Вторая – уже в начале 21 века в Магнитогорске, но дальше опытного образца дело не пошло. При этом на российском рынке такой техники сейчас 100%-засилье импортных гидравлических экскаваторов. Например, только в 2017 году иностранные производители продали нашей горнодобывающей промышленности 351 машину вместимостью ковша от 4 до 40 кубических метров.

Изменить ситуацию не просто давно пора, а уже крайне необходимо. Поэтому первая машина, которую выводит на рынок Уралмашзавод, сразу же ориентирована на конкуренцию с импортными аналогами. В УГЭ-300 поэтому в базовой версии реализованы опции, которые либо отсутствуют в зарубежных аналогах, либо предлагаются за дополнительную плату.





Гидравлический экскаватор из России оснащен современными автоматическими системами смазки, пожаротушения, видеонаблюдения, модулем для определения ее местонахождения, а также автоматизированными режимами работы рабочего оборудования. Предусмотрена и возможность связи с диспетчерским пультом по каналу мобильной связи. Для комфортной работы машиниста в кабине установлены: микроволновая печь, холодильник, умывальник.

Добавим, что в конструкции УГЭ-300 почти 85% комплектующих собраны в России, и эта интересная машина создана по программе импортозамещения.

Фото: «Областная газета» (Екатеринбург, Свердловская область)