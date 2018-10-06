Фотоаппараты «Зенит» вернулись: В России выпущены первые серийные камеры Zenit M



В Подмосковье на Красногорском заводе имени Зверева (входит в российский холдинг «Швабе» госконцерна Ростех) 5 октября 2018 года представлен первый серийный экземпляр новой цифровой дальномерной камеры Zenit M. Фотоаппарат снабжен новой разработанной в России оригинальной оптикой.

Как известно, в нашей стране отсутствовало производство цифровых фотоаппаратов, а отечественные предприятия не брались конкурировать с наводнившими страну иностранными марками. При этом в России продолжали выполнять разработки современных оптических приборов мирового уровня. Чтобы наверстать упущенные годы и быстрее вывести на рынок новый продукт, было решено использовать для первого в 21 веке цифрового «Зенита» модель камеры иностранного производства Leica M (Type 240), немного изменив ее конструкцию и программное обеспечение. Дизайн нового фотоаппарата нарисовали в российской компании «СмирновДизайн» (SmirnovDesign), а объектив был создан на Красногорском заводе имени Зверева. Zenitar 35 mm f/1.0 – так он называется, создает не требующее обработки изображение с уникальным боке* и эффектом софт-фокуса.

Первая партия в 500 фотоаппаратов Zenit M поступит в продажу в России в январе 2019 года. Также представители предприятия сообщают, что на основе полученного опыта примут решение , что выпускать дальше — зеркальную камеру или новую дальномерную. Для новых камер готовы объективы серии «Зенитар» и «Гелиос», в том числе разработанные «с нуля».

---

*Боке́ (от яп. ボケ бокэ — «размытость», «нечёткость») — термин, появившийся в русском языке в конце 1990-х годов и описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки.