В России завершился самый протяженный в мире автопробег газомоторной техники



Спустя месяц после старта в Китае (Жудун, провинция Цзянси) участники автопробега машин на сжиженном природном газе прибыли в конечную точку маршрута – Санкт-Петербург, преодолев почти 10000 км. В ходе мероприятия отлично показали себя новый «Урал Некст LNG», магистральный седельный тягач КамАЗ-5490 NEO-DL и бортовой автомобиль КамАЗ-53215.

По данным организаторов мероприятия (3 ведущих газовых концерна России, Китая и Казахстана), всего в пробеге приняло участие 15 машин российского и китайского производства. Они прошли сложный маршрут по территории 3 стран. Говоря о российских участниках, особо отметим новые КамАЗы и Урал.

Уникальный «Урал»

Грузовой автомобиль «Урал Некст LNG» с колесной формулой 6х6, созданный для доставки рабочих бригад и оборудования к месту работ при обслуживании магистральных газопроводов, в среднем расходовал 26 кг сжиженного природного газа на 100 км. Это дало эффект экономии в сравнении с обычными дизельными моторами почти 130 000 рублей.

«Урал» укомплектован российским газовым шестицилиндровым рядным двигателем ЯМЗ-536. Использована комбинированная топливная система: система хранения и регазификации сжиженного природного газа (LNG) как основная система и как дополнительная система – подача компримированного природного газа (CNG). Суммарный запас хода автомобиля с такой топливной системой составляет порядка 1000 км, что является одним из лучших показателей для полноприводных грузовиков.



За кабиной автомобиля размещены девять газовых баллонов суммарным объемом 892 л для компримированного природного газа, на раме – криогенный бак объемом 450 л для сжиженного газа. Сжиженный природный газ, охлажденный до температуры минус 162°С, хранится в криобаке и перед подачей в двигатель преобразовывается из жидкого состояния в газообразное. Объем регазифицированного топлива составляет порядка 240 кубометров.

Газовые КамАЗы

В автопробеге принимали участие два газомоторных КамАЗа, работающих на сжиженном природном газе: новейший магистральный седельный тягач КАМАЗ-5490 NEO-DL в битопливном (газодизельном) исполнении и передвижная мастерская на шасси КАМАЗ-43118. Тягач под индексом 5490 NEO-DL был оснащен двигателем Mercedes-Benz ОМ 457 LA и топливным баком на 450 литров, что даёт возможность работы как на дизельном топливе, так и на природном газе – метане. Замещение дизтоплива газом оказалось даже выше ожидаемых значений и составило 50/50.



Во время прохождения автопробега по территории Казахстана в нём принимал участие автомобиль КАМАЗ-53215, представленный АО «КАМАЗ-Инжиниринг», совместным казахстанско-российским предприятием в городе Кокшетау по сборке грузовиков, самосвалов и спецтехники на шасси российских грузовиков. Работающий на бинарном топливе (метан/дизель), оснащённый двигателем КАМАЗ 740.31-240 с турбонаддувом, топливным баком на 500 л и газовым баллоном на 90 л, бортовой автомобиль проявил себя как экономичный, простой и надёжный автомобиль, предназначенный для перевозки широкого спектра грузов.