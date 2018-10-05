Роботизация: безоблачное будущее или клубок проблем?

Приведёт ли грядущая роботизация к тотальной безработице? Почему директорам предприятий нужно постоянно учиться? Из-за чего цифровизация может разделить общество на касты? Об этом – в новом аналитическом материале наших партнеров из Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС).

ВЭФ: роботизация не уничтожает, а создаёт рабочие места

В середине сентября был опубликован масштабный доклад Всемирного экономического форума (WEF) под названием «Будущее рабочих мест – 2018» (The Future of Jobs 2018). Исследование построено на результатах опроса работодателей двадцати стран – всего более трёхсот компаний с общим числом сотрудников около 15 миллионов. Авторы полагают, что такой масштабный охват делает доклад одним из самых серьёзных исследований рынка труда последних лет.

По оценке экспертов, сейчас на долю машин и автоматов приходится примерно треть общего количества рабочих часов, которые тратятся на создание товаров и услуг. Эта доля будет стремительно нарастать: до 42 процентов в 2022 году и до 52 процентов в 2025 году. Иными словами, через 6-7 лет роботы будут работать больше, чем люди. Разумеется, это серьёзно изменит рынок труда.

Аналитики ВЭФ утверждают, что к 2022 году за счёт внедрения новых технологий могут исчезнуть около 75 миллионов рабочих мест. Правда, эти же технологии создадут новые рабочие места, и их будет ещё больше – около 133 миллионов. Стало быть, общее число рабочих мест не только не сократится, но и существенно возрастёт.

Однако это всего лишь общие цифры. Понятно, что сотрудник, которого сократили вследствие автоматизации, просто так на новое рабочее место попасть не сможет. Придётся повышать квалификацию, осваивать новые компетенции, а то и вовсе переучиваться на новую специальность. Примечательно, что далеко не все компании готовы помогать в этом своим сотрудникам: всех радует, когда сотрудник учится сам, но никто не спешит вкладывать серьёзные средства в переобучение персонала. В России доля таких компаний даже выше, чем в целом по миру: 86 процентов опрошенных российских работодателей заявили, что скорее будут нанимать новых работников, которые уже обладают нужными навыками, чем переобучать имеющихся.

Впрочем, впадать в панику не следует. Во-первых, процессы автоматизации происходят постепенно. Во-вторых, автоматизировать можно далеко не всё. Эксперты ВЭФ считают, что автоматизировать более чем на 70 процентов можно лишь каждое четвёртое рабочее место. На других позициях присутствие человека остаётся существенным, а алгоритмы и роботы возьмут на себя лишь часть операций.

Автоматизации прежде всего подвержена рутинная работа. Значит, первыми с рынка труда начнут исчезать профессии секретарей, бухгалтеров и рядовых банковских работников, кассиров, офис-менеджеров, операторов колл-центров, рабочих на конвейерах. Одновременно специалисты прогнозируют рост количества вакансий в сфере аналитики больших данных, разработки ПО и приложений, искусственного интеллекта, информационной безопасности и так далее. Помимо этого, всем без исключения будет полезно умение решать проблемы системно, мыслить критически, быстро обучаться. Разумеется, без навыков работы с общедоступными информационными технологиями и сервисами найти работу вряд ли получится.

Эксперты ВЭФ отмечают, что поскольку компании не торопятся заниматься переобучением своих сотрудников, государству стоит подумать об организации системы непрерывного образования для всех категорий населения.

Примечательно, что в перечне наиболее быстро меняющихся профессий, требующих постоянного повышения квалификации, представители всех опрошенных компаний, в том числе из России, отнесли высшие управленческие должности, включая генеральных директоров предприятий.

Люди и роботы: общаться с человеком – это дорого?

Автоматизация рутинных процессов – благо. Вряд ли кто-то решится ставить под сомнение пользу стиральных машин, автоматической коробки передач, сервиса заказа такси, автоматических напоминаний о записи к врачу или о концертах, билеты на которые были приобретены заранее. Максимум удобства, минимум проблем.

Проблемы начинаются ровно в тот момент, когда ситуация перестаёт быть рутинной. Пример из жизни: человека замучили SMS-сообщения и звонки с автоматическими уведомлениями из Альфа-Банка. Система беспрестанно напоминала о каком-то долге, которого не было и быть не могло, но который, по мнению Альфа-Банка, требовалось срочно вернуть. Что делать в такой ситуации? Как прекратить бомбардировку? С роботом-уведомителем разговаривать бесполезно, на сайте тоже поджидает робот, не очень готовый вникать в проблему. С десятой попытки удалось дозвониться живому оператору. Каково же было удивление, когда живая девушка по имени Надежда повела себя точно так же, как робот! Ни шагу от прописанного начальством скрипта разговора, ни малейшего желания выслушать или успокоить взбаламученного человека, ни юмора, ни такта, ни возможности или желания тут же решить проблему. Звонки после этого разговора прекратились, а SMS-сообщения продолжают сыпаться. Видимо, живая девушка-робот так и не услышала, что номер, неверно занесённый в базу такой же девушкой-роботом, нужно уточнить у клиента. Грустная история без всякой надежды на счастливый конец.

Эксперты часто упоминают о том, что о приближении эпохи искусственного интеллекта можно будет говорить только тогда, когда мы перестанем понимать, с кем общаемся – с человеком или с машиной. Имеется в виду, конечно же, уровень машинного интеллекта – мол, далеко ему до человеческого. Но беда подкралась с другой стороны: люди начали уподобляться роботам, пытаясь максимально приспособить свои действия к раз и навсегда прописанному алгоритму. Причём к прописанному максимально просто. Так, чтобы кто угодно понял, даже робот.

Вот, например, Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил памятку для жильцов, которые не знают, как общаться с управляющей компанией. Всё бы хорошо, но на картинке – некий кот Харитон в галстуке, на инструкции – кошачьи следы… Никого не смущает такой способ подачи материала современному потребителю? Для кого это сделано – для детсадовцев? Или сотрудники ОНФ именно так представляют себе образ мышления пенсионеров? Или, может быть, современный интернет-пользователь в представлении ОНФ понимает только комиксы?

Или, скажем, вспоминается нашумевшая история о том, как в Екатеринбурге семнадцатилетней школьнице не продали сборники стихов Маяковского и Есенина, потому что на книгах была проставлена возрастная маркировка «18+». Кто в этот момент стоял за прилавком? Точно не роботы?

По мере цифровизации системы государственного управления, о которой постоянно говорит правительство, в рамках одной платформы собираются десятки госуслуг. И всё это работает, но только при условии, что твоя уникальная проблема совпадает со стандартным кейсом. Проблема, при решении которой требуется сделать шаг вправо или влево, становится нерешаемой. Написал роботу – он ответил, не вникая в детали и ни за что не отвечая… Попробуй-ка, достучись до конкретного чиновника. Если так пойдёт и дальше, прямая линия с президентом останется единственным шансом для граждан пообщаться с живым человеком, который способен оценить ситуацию и тут же принять решение.

Конечно, автоматизация повышает производительность труда, снижает процент критических ошибок, исключая человеческий фактор. Умные машины могут выполнять работу, которую не может или не хочет выполнять человек. Но есть сферы, где роботы приживаются тяжело. Очень и очень многим не нравится общаться с автоматами. Это унижает, выматывает, не даёт возможности быстро решить возникший вопрос. Более того, от общения в таком стиле человек и сам перестаёт нормально мыслить, пытаясь опуститься на уровень девочки-робота с готовым скриптом. Похоже, через несколько лет возможность общаться с человеком, а не с роботом, станет дорогим удовольствием. Что ж, есть спрос – значит, появится и предложение.

Чем грозит тотальная роботизация? О возможном расслоении общества

Эксперты уверяют, что бояться безработицы из-за прихода в нашу жизнь роботов и алгоритмов не стоит: мол, на рынке труда произойдёт перераспределение, откроются новые вакансии, появятся новые профессии, словом, каждый найдёт себе место в новой жизни. На деле же всё не так радужно. К примеру, существуют градообразующие предприятия: если на них провести массовые сокращения, где будут работать эти люди? К переезду в другие города в нашей стране готовы, мягко говоря, не все. У кого-то нет возможности переучиться, кто-то попросту неспособен – значит, эти люди после сокращения вынуждены будут уходить на низкооплачиваемую работу, не требующую сложных навыков.

Не исключено, что возникнет серьёзный социальный разрыв в обществе. Портал CNews.ru со ссылкой на ИТ-издание Wired пишет о возможном появлении четырёх каст. Инвесторы и владельцы высокотехнологичных компаний будут процветать, средним классом станут специалисты высокой квалификации. Третья каста – так называемый сервисный класс – таксисты, которых клиенты вызывают через мобильные приложения, курьеры, доставляющие еду по заказам из интернета и так далее. Стать высокопрофессиональными специалистами эти люди уже не смогут из-за низких доходов, да и в кого можно превратить бывшего каменщика предпенсионного возраста? Так что они будут просто до смерти бояться потерять работу из-за грядущей роботизации. А если потеряют, то попадут в четвёртую касту, на социальное дно – вместе со всеми, кто не востребован, а значит, будут не в состоянии прокормить себя. Конечно, это всего лишь один из сценариев развития событий, но выглядит он, к сожалению, вполне правдоподобно. Спасением могла бы стать продуманная и системная социальная политика государства, но рассчитывать на появление такой политики, пожалуй, было бы утопией.

Остаётся надеяться, что процессы тотальной автоматизации будут врываться в нашу жизнь не слишком быстро, и общество найдёт возможность приспособиться к новой реальности. Наверное, это только к лучшему: может быть, мы постепенно научимся не попадать в ментальную и физическую зависимость от технологий и не бояться ни нашествия роботов, ни, наоборот, их массового выхода из строя.

Неслучайно на ПМЭФ-2018 президент Курчатовского института, академик Михаил Ковальчук призвал участников мероприятия не увлекаться цифровизацией. Он рассказал такой анекдот:

– Я всё знаю! – сказала Википедия. – Я могу всех связать! – сказал Интернет. – Ну-ну, – усмехнулось Электричество.



Источник: https://profiok.com/news/detail.php?ID=7183#ixzz5T4ony3vF