В России созданы и успешно испытаны RFID-метки повышенной дальности



Отечественное предприятие «Микрон» из Зеленограда сообщило о начале производства своей новой разработки – защищенной метки радиочастотной идентификации (RFID) с дальностью работы до 14 метров для использования в сложных условиях (на металле, пластике, дереве и других поверхностях). Это удобное решение в сфере «интернета вещей» для транспортной системы нашей страны, нефтегазовой отрасли и т.д.

Как говорят разработчики, устройство размещено в прочном защищенном пластиковом корпусе, который имеет габариты 2х10х1,3 см. Имеются 2 отверстия для крепления болтами или заклепками к поверхности, а также предусмотрены отверстия для крепления метки хомутами. Конструкция метки обеспечивает широкое распространение радиочастного сигнала как при использовании фиксированных считывателей, так и при использовании портативных ручных ридеров. Это уже подтверждено испытаниями в реальных условиях.

Новая российская RFID-метка S-Tag 3D станет решением задач маркировки промышленных активов и тары в логистике, транспортировке, например, для контроля проезда железнодорожных вагонов и грузовых цистерн. Устройство имеет 128-битную память EPC и отлично считывается дистанционно в любых погодных условиях на расстоянии до 14 метров в ультравысокочастотном диапазоне (865-868 МГц).