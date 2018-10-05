Какой стандарт цифрового радио выберет Россия?

Кроме уже ранее выделенных частот для развития в нашей стране цифрового вещания радио стандарта DAB+ выбран еще один стандарт - DRM+ и выделены частоты для вещания в нем. Что это за стандарты?

О DAB+, который внедрят в России на частотах 174-230 МГц наш медиаресурс уже писал минувшей весной (см. материал http://tehnoomsk.ru/node/3149). Расскажем немного о DRM+. В выбранном цифровом стандарте вещание будет вестись на частотах УКВ-диапазона между 30 и 174 МГц. При вещании в DRM+ можно на одной частоте передавать до 3 звуковых программ и дополнительно по отдельному каналу передавать данные с низкой скоростью. Также слушатели на дисплеях своих приемников могут видеть дополнительную информацию о транслируемой программе или композиции. Технология также позволяет передавать многоканальный звук, обеспечивая по-настоящему качественное стереовещание.

Пока из имеющейся открытой информации известно, что в России будут паралелльно развиваться и DAB+, и DRM+. При этом есть еще один цифровой стандарт российского происхождения РАВИС (в нем кроме аудио, еще и передается видеоинформация) с использованием УКВ-диапазона частот. Какой стандарт станет основным пока трудно прогнозировать.

Добавим, что внедрение цифрового радиовещания в России позволит довольно неплохо подключить к этому проекту отечественную промышленность. Тем более, что разработки для цифровой связи в ВПК для военных успешно выполняются, производится и новое оборудование.