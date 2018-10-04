Российские роботы Промобот 4-го поколения осваивают рынок Канады (ФОТО)

Разработчик и производитель отечественных роботов продолжает расширять географию продаж за рубежом. «Техносфера. Россия» уже рассказывала о заходе наших «промоботов» на рынок США (см. материал http://tehnoomsk.ru/node/3341), теперь наступил черед Канады.

Первый Promobot v.4 прибыл в североамериканскую страну в августе 2018 года. Его с интересом встретили представители местных крупных торговых комплексов, а также потенциальные заказчики из других сфер, где робот сможет заменить живого человека или стать ему хорошим подспорьем в работе с многочисленными клиентами. «Промобот» 4-го поколения привлек к себе внимание и обычных людей во время тестового показа в торговых комплексах Канады:

В компании «Промобот» рассчитывают, что продажи на канадском рынке русских роботов начнутся уже в ближайшее время. Переговоры об этом с партнерами из Канады уже проведены с участием руководства отечественного предприятия.