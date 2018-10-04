В России построили третью подлодку проекта 636.1 для Алжира



На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге сдана заказчику 3-я по счету дизельная субмарина проекта 636.1 (06361) для военно-морских сил Алжира. Лодка отправилась к месту базирования 2 октября 2018 года.

На предприятии сейчас строится еще одна такая лодка для североафриканской страны. Ранее 6 однотипных лодок в северной столице России построили для Вьетнама, где они теперь составляют основу подводного флота азиатского государства. Как и в случае с Вьетнамом, контракты между Россией и Алжиром на строительство подлодок включают в себя обучение экипажей, поставки вооружений и полный комплекс технического обслуживания.

73-метровая субмарина работает на глубине до 250 метров (предельная – 300 метров), автономность ее плавания составляет 45 суток, скорость подводного хода – 20 узлов. Субмарина предназначена для обороны побережья и имеет низкий уровень заметности, за что этот тип получил за рубежом прозвище «Черная дыра». Экипаж лодок 636-го проекта составляют 52 человека. На вооружении находятся противокорабельные ракеты, торпеды и мины. Для самообороны в надводном положении в ограждении рубки размещены 6 зенитных ракет «Игла».