В России появился свой первый тензорный процессор



Отечественная компания IVA Technologies сообщила о создании и прохождении процедуры патентования первого российского тензорного микропроцессора IVA TPU. Тензорный процессор – это разновидность нейронной микросхемы, оперирующей особыми объектами (тензорами), и рассчитанной на выполнение узкого круга математических операций. Он может быть использован при детектировании и классификации изображений, поиске объектов, повышении качества изображений и в других сферах.

Сами разработчики сообщают, что IVA TPU создан «для сверточных нейронных сетей» и способен превзойти первую версию американского Google TPU. Сейчас в России уже готов макет тензорного процессора на базе ПЛИС – программируемой логической интегральной схемы. Это полнофункциональный блок на программируемой логике. Отечественная разработка изначально рассчитана под свободное программное обеспечение, имеет производительность более 20 TOPS, малое энергопотребление и значительно превосходит в скорости обработки информации графические процессоры (GPU).

Отмечены следующие ключевые преимущества российского тензорного процессора:

- гибконастраиваемое IP-ядро ускорителя тензорных вычислений;

- поддержка Convolutional, FC, LSTM сетей, 3D-Convolution;

- фреймворк для оптимизации сетей.

Создатели IVA TPU говорят, что их разработка будет выпускаться в виде 2 готовых изделий – Soft-TPU (на основе ПЛИС) и Hard-TPU (на интегральной схеме специального назначения). Причем, второй вариант можно начинать выпускать в России уже сейчас – это позволяют технологии нашей микроэлектронной промышленности. Также в разработке находится возможность интеграции IP-ядра в качестве сопроцессора на SoC для мобильных устройств.

Тестовый образец микросхемы IVA будет представлен в 2019 году.

Добавим, что создатели первого российского тензорного процессора работают с концерном «Автоматика» в составе госкорпорации «Ростех». В рамках партнерства в компании IVA Technologies создаются телекоммуникационные системы, системы машинного зрения и ведутся разработки в сфере искусственного интеллекта.